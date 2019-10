Tuesday, October 15, 2019 at 7:59 pm |

The Simchas Beis Hashoevah in the beis medrash of the Nadvorna-Tzfas Rebbe, shlita, in Tzfas, Monday night (the first night of Chol Hamoed in Israel). (David Cohen/Flash90)

The Rebbe smells Hadassim at the Simchas Beis Hashoevah. (David Cohen/Flash90)

(David Cohen/Flash90)

The Rebbe (L) with Harav Koenig, Rav of the Breslov community in Tzfas. (David Cohen/Flash90)