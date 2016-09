Monday, September 12, 2016 at 4:28 am |

Hagaon Harav Don Segal delivers a hesped. (JDN)

An atzeres hesped in Yeshivas Mir Yerushalayim marked the sheloshim of Hagaon Harav Aryeh Finkel, zt”l, Rosh Yeshivah, Yeshivas Mir Brachfeld.

Maspidim included: Hagaon Harav Baruch Mordechai, shlita; the Mashgiach Hagaon Harav Don Segal, shlita; Hagaon Harav Yitzchak Silberstein, shlita.

The Rosh Yeshivah, Hagaon Harav Eliezer Yehuda Finkel, shlita (R) and Hagaon Harav Yitzchak Silberstein, shlita, at the hesped. (JDN)